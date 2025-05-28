Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Patrik Pycha — Павел Фойт . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Patrik Pycha — Павел Фойт

Команда Patrik Pycha в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Павел Фойт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Patrik Pycha, в том матче победу одержали гостьи.