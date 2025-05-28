28.05.2025
Смотреть онлайн Иржи Йира - Яромир Черник 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Иржи Йира — Яромир Черник . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 2
28 мая 2025
Превью матча Иржи Йира — Яромир Черник
История последних встреч
Иржи Йира
Яромир Черник
0 побед
1 победа
0%
100%
04.06.2025
Иржи Йира
1:3
Яромир Черник
Комментарии к матчу