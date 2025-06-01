Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Меделлин - Америка Кали 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: МеделлинАмерика Кали, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Andres Rojas.

МСК, 1 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Меделлин
Francisco Fydriszewski 90+1'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Америка Кали
Rafael Carrascal 90+4'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Francisco Fydriszewski icon
90+1'
Rafael Carrascal icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,3
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Меделлин - Угловой
22'
Угловой
Меделлин - Угловой
22'
Угловой
Меделлин - Угловой
36'
Угловой
Меделлин - Угловой
37'
Угловой
Меделлин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
53'
Угловой
Меделлин - Угловой
54'
Угловой
Меделлин - Угловой
54'
Угловой
Меделлин - Угловой
58'
Угловой
Меделлин - Угловой
61'
Угловой
Америка Кали - Угловой
90+1'
Francisco Fydriszewski - 1-ый Гол
90+4'
Rafael Carrascal - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,3

Превью матча Меделлин — Америка Кали

Меделлин Меделлин
13
Колумбия
Francisco Chaverra
6
Колумбия
Jherson Mosquera
24
Колумбия
Jose Ortiz
9
Колумбия
Луис Сандоваль
31
Колумбия
Diego Moreno
27
Колумбия
Brayan Leon Muniz
18
Колумбия
Homer Martinez
33
Колумбия
Daniel Londono
7
Колумбия
Leider Ivan Berrio Pena
3
Колумбия
Jhon Palacios
29
Уругвай
Washington Aguerre
Тренер
Alejandro Restrepo
Америка Кали Америка Кали
21
Колумбия
Sebastian Navarro Otalora
14
Колумбия
Marcos Mina
2
Колумбия
Даниэль Боканегра
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
15
Колумбия
Rafael Carrascal
92
Колумбия
Жерсон Кандело
22
Аргентина
Rodrigo Holgado
11
Колумбия
Duvan Vergara
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
26
Колумбия
Esneyder Mena
8
Колумбия
Хуан Фернандо Куинтеро
Тренер
Уругвай
Хорхе Да Силва

История последних встреч

Меделлин
Меделлин
Америка Кали
Меделлин
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
28.11.2025
Америка Кали
Америка Кали
2:1
Меделлин
Меделлин
Обзор
20.06.2025
Америка Кали
Америка Кали
1:1
Меделлин
Меделлин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Меделлин Меделлин
55%
Америка Кали Америка Кали
45%
Атаки
87
82
Угловые
9
1
Фолы
15
13
Удары (всего)
12
10
Удары мимо ворот
16
5
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 13 матчей) Andres Rojas назначал пенальти

Игры 1 тур
21.11.2025
Атлетико Насьональ
1:0
Америка Кали
Завершен
20.11.2025
Атлетико
1:0
Меделлин
Завершен
20.11.2025
Букараманга
1:0
Санта Фе
Завершен
19.11.2025
Форталеза Сипакира
0:1
Толима
Завершен
Комментарии к матчу
