Смотреть онлайн Меделлин - Америка Кали 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Меделлин — Америка Кали, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Andres Rojas.
Превью матча Меделлин — Америка Кали
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).
За последние 13 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 8% (1 из 13 матчей) Andres Rojas назначал пенальти