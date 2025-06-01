Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Атлетико - Толима 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: АтлетикоТолима, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.

МСК, Финал, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Атлетико
Jhomier Javier Guerrero Gonzalez 44'
Завершен
1 : 1
01 июня 2025
Толима
Cristian Arrieta 26'
Смотреть онлайн
Cristian Arrieta icon
26'
Jhomier Javier Guerrero Gonzalez icon
44'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0
Текстовая трансляция
26'
Cristian Arrieta - 1-ый Гол
30'
Угловой
Атлетико Hernandez - Угловой
36'
Угловой
Атлетико Hernandez - Угловой
44'
Jhomier Javier Guerrero Gonzalez - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
47'
Угловой
Атлетико Hernandez - Угловой
50'
Угловой
Атлетико Hernandez - Угловой
54'
Угловой
Атлетико Hernandez - Угловой
58'
Угловой
Атлетико Hernandez - Угловой
90+1'
Угловой
Атлетико Hernandez - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0

Превью матча Атлетико — Толима

Атлетико Атлетико
7
Колумбия
Jordan Barrera
88
Колумбия
Bryan Castrillon
77
Уругвай
Santiago Mele
3
Колумбия
Edwin Herrera
9
Парагвай
Guillermo Paiva
8
Колумбия
Йимми Чара
6
Колумбия
Дидье Морено
66
Парагвай
Кристиан Хивиер Баез
5
Колумбия
Daniel Alejandro Rivera Garzon
34
Колумбия
Jhomier Javier Guerrero Gonzalez
70
Колумбия
Карлос Бакка
Тренер
Венесуэла
Цесар Фариас
Толима Толима
71
Колумбия
Cristian Arrieta
3
Колумбия
Хулиан Куинонез
18
Колумбия
Kevin Perez
20
Колумбия
Junior Hernandez
11
Аргентина
Gonzalo Lencina
25
Колумбия
Andres Arroyo
15
Колумбия
Juan Pablo Nieto
80
Колумбия
Brayan Rovira
17
Колумбия
Marlon Torres
23
Колумбия
Alex Castro
22
Уругвай
Cristopher Fiermarin
Тренер
Испания
Исмаэль Рескальво

История последних встреч

Атлетико
Атлетико
Толима
Атлетико
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
06.10.2025
Атлетико
Атлетико
0:1
Толима
Толима
Обзор
20.06.2025
Толима
Толима
2:0
Атлетико
Атлетико
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Атлетико
52%
Толима Толима
48%
Атаки
83
69
Угловые
7
0
Фолы
6
8
Удары (всего)
7
2
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти

Игры Финал
21.11.2025
Атлетико Насьональ
1:0
Америка Кали
Завершен
20.11.2025
Атлетико
1:0
Меделлин
Завершен
20.11.2025
Букараманга
1:0
Санта Фе
Завершен
19.11.2025
Форталеза Сипакира
0:1
Толима
Завершен
Комментарии к матчу
