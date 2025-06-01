Смотреть онлайн Атлетико - Толима 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико — Толима, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.
Превью матча Атлетико — Толима
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).
За последние 19 матчей судья показал 101 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 15 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 42% (8 из 19 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти