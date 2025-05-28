Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Владимир Кубат — Ярослав Стрнад 1961 . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Владимир Кубат — Ярослав Стрнад 1961

Команда Владимир Кубат в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Ярослав Стрнад 1961, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Ярослав Стрнад 1961, в том матче победу одержали гостьи.