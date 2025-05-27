Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Артур Грела — Адриан Уичек . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

Превью матча Артур Грела — Адриан Уичек

Команда Артур Грела в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Адриан Уичек, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Адриан Уичек, в том матче победу одержали гостьи.