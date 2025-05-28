Смотреть онлайн Дариуш Вробель - Krzysztof Pawlowski 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Дариуш Вробель — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:10 по московскому времени .
Превью матча Дариуш Вробель — Krzysztof Pawlowski
Команда Дариуш Вробель в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Krzysztof Pawlowski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.