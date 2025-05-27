27.05.2025
Смотреть онлайн Адриан Спыхала - Marcin Balcerzak 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Адриан Спыхала — Marcin Balcerzak . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
27 мая 2025
Превью матча Адриан Спыхала — Marcin Balcerzak
История последних встреч
Комментарии к матчу