Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Матеуш Буркацки — Wojciech Kotyl . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:35 по московскому времени .

Превью матча Матеуш Буркацки — Wojciech Kotyl

Команда Матеуш Буркацки в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Матеуш Буркацки, в том матче победу одержали хозяева.