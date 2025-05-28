Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Владимир Кубат — Иржи Грохсготт . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Владимир Кубат — Иржи Грохсготт

Команда Владимир Кубат в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Иржи Грохсготт, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Иржи Грохсготт, в том матче победу одержали хозяева.