Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Иржи Грохсготт — Яромир Черник . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Иржи Грохсготт — Яромир Черник

Команда Иржи Грохсготт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 1 матч. Команда Яромир Черник, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Яромир Черник, в том матче победу одержали гостьи.