27.05.2025

Смотреть онлайн Martin Topol - Якуб Мах 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Martin TopolЯкуб Мах . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Martin Topol
Завершен
1 : 3
27 мая 2025
Якуб Мах
Смотреть онлайн
Превью матча Martin Topol — Якуб Мах

Команда Martin Topol в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Якуб Мах, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Якуб Мах, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Martin Topol
Martin Topol
Якуб Мах
Martin Topol
0 побед
3 побед
0%
100%
23.10.2025
Якуб Мах
Якуб Мах
3:1
Martin Topol
Martin Topol
Обзор
27.05.2025
Якуб Мах
Якуб Мах
3:1
Martin Topol
Martin Topol
Обзор
25.05.2025
Якуб Мах
Якуб Мах
3:1
Martin Topol
Martin Topol
Обзор
Комментарии к матчу
