Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Martin Topol — Якуб Мах . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

Превью матча Martin Topol — Якуб Мах

Команда Martin Topol в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Якуб Мах, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Якуб Мах, в том матче победу одержали хозяева.