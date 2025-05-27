Превью матча Камионерос - Женщины — Пиночо - Женщины

Команда Камионерос - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Камионерос - Женщины, в том матче победу одержали хозяева.