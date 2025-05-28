28.05.2025
Смотреть онлайн Александр Данн/Джулия Макферсон - Пита Ханингтиас Ментари/Ринов Ривалди 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — Открытый чемпионат Чехии - СП: Александр Данн/Джулия Макферсон — Пита Ханингтиас Ментари/Ринов Ривалди . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени .
МСК
Открытый чемпионат Чехии - СП
Завершен
2 : 0
28 мая 2025
Превью матча Александр Данн/Джулия Макферсон — Пита Ханингтиас Ментари/Ринов Ривалди
Комментарии к матчу