Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Skorski — Bartlomiej Wisniewski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:35 по московскому времени .

Команда Michal Skorski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Bartlomiej Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.