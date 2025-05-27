Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Skorski — Wojciech Kotyl . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Michal Skorski — Wojciech Kotyl

Команда Michal Skorski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Michal Skorski, в том матче победу одержали хозяева.