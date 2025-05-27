Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Wojciech Kotyl . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Wojciech Kotyl

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.