Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Stanislaw Wnek — Wojciech Kotyl . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Stanislaw Wnek — Wojciech Kotyl

Команда Stanislaw Wnek в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Wojciech Kotyl, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Stanislaw Wnek, в том матче победу одержали гостьи.