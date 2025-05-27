Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Adam Kasperski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Adam Kasperski

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Adam Kasperski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Bartlomiej Wisniewski, в том матче победу одержали хозяева.