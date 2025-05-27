Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Wojciech Kotyl — Кристоф Котил . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Wojciech Kotyl — Кристоф Котил

Команда Wojciech Kotyl в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Кристоф Котил, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Wojciech Kotyl, в том матче победу одержали гостьи.