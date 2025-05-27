Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Skorski — Adam Kasperski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Michal Skorski — Adam Kasperski

Команда Michal Skorski в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Adam Kasperski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Michal Skorski, в том матче победу одержали гостьи.