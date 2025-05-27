Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Stanislaw Wnek — Bartlomiej Wisniewski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

Превью матча Stanislaw Wnek — Bartlomiej Wisniewski

Команда Stanislaw Wnek в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Bartlomiej Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Stanislaw Wnek, в том матче победу одержали хозяева.