Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Skorski — Кристоф Котил . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Michal Skorski — Кристоф Котил

Команда Michal Skorski в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Кристоф Котил, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Кристоф Котил, в том матче победу одержали гостьи.