Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Wojciech Kotyl — Adam Kasperski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени .

Превью матча Wojciech Kotyl — Adam Kasperski

Команда Wojciech Kotyl в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Adam Kasperski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Wojciech Kotyl, в том матче победу одержали хозяева.