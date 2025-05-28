Смотреть онлайн Lakshya Сен - Чунь-И Линь 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — Открытый чемпионат Сингапура: Lakshya Сен — Чунь-И Линь . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:20 по московскому времени .