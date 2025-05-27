Смотреть онлайн Кодай Нараока - Прияншу Раджават 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — Открытый чемпионат Сингапура: Кодай Нараока — Прияншу Раджават . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .