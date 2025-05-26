26.05.2025
Смотреть онлайн Давид Йедрусик - Patryk Mecik 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Давид Йедрусик — Patryk Mecik . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:20 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
Превью матча Давид Йедрусик — Patryk Mecik
История последних встреч
Давид Йедрусик
Patryk Mecik
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Patryk Mecik
3:1
Давид Йедрусик
Комментарии к матчу