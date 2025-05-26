Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Артур Собел — Tomasz Pisarczyk . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:55 по московскому времени .

Превью матча Артур Собел — Tomasz Pisarczyk

Команда Артур Собел в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Tomasz Pisarczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Tomasz Pisarczyk, в том матче победу одержали гостьи.