Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Milosz Kukawka — Maciej Kolek . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Milosz Kukawka — Maciej Kolek

Команда Milosz Kukawka в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Maciej Kolek, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Maciej Kolek, в том матче победу одержали гостьи.