26.05.2025

Смотреть онлайн Wiekiera Arkadiusz - Karol Guzy 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Wiekiera ArkadiuszKarol Guzy . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Wiekiera Arkadiusz
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Karol Guzy
Превью матча Wiekiera Arkadiusz — Karol Guzy

Команда Wiekiera Arkadiusz в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Karol Guzy, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Wiekiera Arkadiusz, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Karol Guzy
Wiekiera Arkadiusz
3 побед
4 побед
43%
57%
10.11.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
0:3
Karol Guzy
Karol Guzy
Обзор
10.11.2025
Karol Guzy
Karol Guzy
1:3
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
09.11.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
2:3
Karol Guzy
Karol Guzy
Обзор
23.10.2025
Karol Guzy
Karol Guzy
3:2
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
11.08.2025
Karol Guzy
Karol Guzy
2:3
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
09.11.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
2:3
Karol Guzy
Karol Guzy
Обзор
23.10.2025
Karol Guzy
Karol Guzy
3:2
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
11.08.2025
Karol Guzy
Karol Guzy
2:3
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
02.06.2025
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
2:3
Karol Guzy
Karol Guzy
Обзор
26.05.2025
Karol Guzy
Karol Guzy
0:3
Wiekiera Arkadiusz
Wiekiera Arkadiusz
Обзор
