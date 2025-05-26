Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Wiekiera Arkadiusz — Karol Guzy . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени .

Превью матча Wiekiera Arkadiusz — Karol Guzy

Команда Wiekiera Arkadiusz в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Karol Guzy, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Wiekiera Arkadiusz, в том матче победу одержали гостьи.