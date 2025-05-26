Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Marcin Stepien — Bartek Sulkowski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .

Превью матча Marcin Stepien — Bartek Sulkowski

Команда Marcin Stepien в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Bartek Sulkowski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Marcin Stepien, в том матче победу одержали гостьи.