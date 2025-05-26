Смотреть онлайн Юрий Фомин - Mariusz Adamus 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Юрий Фомин — Mariusz Adamus . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .