Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Якуб Возняк — Tomasz Pisarczyk . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени .

Превью матча Якуб Возняк — Tomasz Pisarczyk

Команда Якуб Возняк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Tomasz Pisarczyk, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Якуб Возняк, в том матче победу одержали хозяева.