Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Michal Lysakowski — Maciej Kolek . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Michal Lysakowski — Maciej Kolek

Команда Michal Lysakowski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Maciej Kolek, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Maciej Kolek, в том матче победу одержали гостьи.