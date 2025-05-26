Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Vladimir Postelt — Матей Вольф . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Vladimir Postelt — Матей Вольф

Команда Vladimir Postelt в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Матей Вольф, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Матей Вольф, в том матче победу одержали хозяева.