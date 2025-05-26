Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jakub Pruszkowski — Krzysztof Hetnar . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:20 по московскому времени .

Превью матча Jakub Pruszkowski — Krzysztof Hetnar

Команда Jakub Pruszkowski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Krzysztof Hetnar, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Krzysztof Hetnar, в том матче победу одержали гостьи.