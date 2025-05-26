Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Гжегож Маруд — Piotr Gumulinski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени .

Превью матча Гжегож Маруд — Piotr Gumulinski

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали хозяева.