Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Hetnar — Piotr Gumulinski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Hetnar — Piotr Gumulinski

Команда Krzysztof Hetnar в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 6 матчей. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Krzysztof Hetnar, в том матче победу одержали хозяева.