Смотреть онлайн Гжегож Маруд - Krzysztof Hetnar 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Гжегож Маруд — Krzysztof Hetnar . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
Превью матча Гжегож Маруд — Krzysztof Hetnar
Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Krzysztof Hetnar, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Krzysztof Hetnar, в том матче победу одержали гостьи.