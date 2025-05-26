Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Дамиан Василевски — Tomasz Pisarczyk . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:25 по московскому времени .

Превью матча Дамиан Василевски — Tomasz Pisarczyk

Команда Дамиан Василевски в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Tomasz Pisarczyk, в том матче победу одержали гостьи.