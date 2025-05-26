Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Karol Guzy — Lukasz Latala . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Karol Guzy — Lukasz Latala

Команда Karol Guzy в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Lukasz Latala, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Lukasz Latala, в том матче победу одержали гостьи.