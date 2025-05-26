26.05.2025
Смотреть онлайн Tss FC Rovers - Kamloops United FC 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League 1 British Columbia: Tss FC Rovers — Kamloops United FC . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Canada League 1 British Columbia
Завершен
4 : 0
26 мая 2025
Превью матча Tss FC Rovers — Kamloops United FC
Статистика матча
Атаки
161
98
Угловые
18
2
Комментарии к матчу