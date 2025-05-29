Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Сидней Олимпик ФК - Женщины - Newcastle Jets NPL Women 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Олимпик ФК - ЖенщиныNewcastle Jets NPL Women, 9 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Сидней Олимпик ФК - Женщины
9'
18'
23'
30'
45+1'
53'
75'
Завершен
7 : 0
29 мая 2025
Newcastle Jets NPL Women
Смотреть онлайн
Sydney Olympic Women icon
9'
Sydney Olympic Women icon
18'
Sydney Olympic Women icon
23'
Sydney Olympic Women icon
30'
Sydney Olympic Women icon
45+1'
Счет после первого тайма 5:0 : 1,2
Sydney Olympic Women icon
53'
Sydney Olympic Women icon
75'
Матч закончился со счётом 7:0 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Sydney Olympic Women - Угловой
6'
Угловой
Sydney Olympic Women - Угловой
9'
Sydney Olympic Women - 1-ый Гол
11'
Угловой
Sydney Olympic Women - Угловой
18'
Sydney Olympic Women - 2-ой Гол
19'
Угловой
Sydney Olympic Women - Угловой
23'
Sydney Olympic Women - 3-ий Гол
30'
Sydney Olympic Women - 4-ый Гол
45+1'
Sydney Olympic Women - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0 : 1,2
53'
Sydney Olympic Women - 6-ый Гол
56'
Угловой
Sydney Olympic Women - Угловой
75'
Sydney Olympic Women - 7-ый Гол
84'
Угловой
Newcastle Jets NPL Women - Угловой
Матч закончился со счётом 7:0 : 1,2

Превью матча Сидней Олимпик ФК - Женщины — Newcastle Jets NPL Women

История последних встреч

Сидней Олимпик ФК - Женщины
Сидней Олимпик ФК - Женщины
Newcastle Jets NPL Women
Сидней Олимпик ФК - Женщины
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.08.2025
Newcastle Jets NPL Women
Newcastle Jets NPL Women
1:0
Сидней Олимпик ФК - Женщины
Сидней Олимпик ФК - Женщины
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сидней Олимпик ФК - Женщины Сидней Олимпик ФК - Женщины
61%
Newcastle Jets NPL Women Newcastle Jets NPL Women
39%
Атаки
59
59
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
10
0
Игры 9 тур
29.05.2025
Сидней Олимпик ФК - Женщины
7:0
Newcastle Jets NPL Women
Завершен
Комментарии к матчу
