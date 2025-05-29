29.05.2025
Смотреть онлайн Сидней Олимпик ФК - Женщины - Newcastle Jets NPL Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Олимпик ФК - Женщины — Newcastle Jets NPL Women, 9 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Сидней Олимпик ФК - Женщины
Завершен
7 : 0
29 мая 2025
Sydney Olympic Women
Текстовая трансляция
2'
Sydney Olympic Women - Угловой
6'
Sydney Olympic Women - Угловой
9'
Sydney Olympic Women - 1-ый Гол
11'
Sydney Olympic Women - Угловой
18'
Sydney Olympic Women - 2-ой Гол
19'
Sydney Olympic Women - Угловой
23'
Sydney Olympic Women - 3-ий Гол
30'
Sydney Olympic Women - 4-ый Гол
45+1'
Sydney Olympic Women - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0 : 1,2
53'
Sydney Olympic Women - 6-ый Гол
56'
Sydney Olympic Women - Угловой
75'
Sydney Olympic Women - 7-ый Гол
84'
Newcastle Jets NPL Women - Угловой
Матч закончился со счётом 7:0 : 1,2
Превью матча Сидней Олимпик ФК - Женщины — Newcastle Jets NPL Women
История последних встреч
Сидней Олимпик ФК - Женщины
Newcastle Jets NPL Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.08.2025
Newcastle Jets NPL Women
1:0
Сидней Олимпик ФК - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
59
59
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
10
0
Игры 9 тур
Комментарии к матчу