Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jakub Pruszkowski — Piotr Gumulinski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Jakub Pruszkowski — Piotr Gumulinski

Команда Jakub Pruszkowski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Piotr Gumulinski, в том матче победу одержали хозяева.