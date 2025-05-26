Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Bartlomiej Wisniewski — Матеуш Буркацки . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени .

Превью матча Bartlomiej Wisniewski — Матеуш Буркацки

Команда Bartlomiej Wisniewski в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Матеуш Буркацки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Матеуш Буркацки, в том матче победу одержали гостьи.