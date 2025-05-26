Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Фабис — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .

Превью матча Адриан Фабис — Krzysztof Pawlowski

Команда Адриан Фабис в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Krzysztof Pawlowski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Krzysztof Pawlowski, в том матче победу одержали гостьи.