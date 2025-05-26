Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Гжегож Маруд — Jakub Pruszkowski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .

Превью матча Гжегож Маруд — Jakub Pruszkowski

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Jakub Pruszkowski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Гжегож Маруд, в том матче победу одержали хозяева.