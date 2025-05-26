Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Hetnar — Кшиштоф Шаниэль . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Hetnar — Кшиштоф Шаниэль

Команда Krzysztof Hetnar в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Кшиштоф Шаниэль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Кшиштоф Шаниэль, в том матче победу одержали хозяева.