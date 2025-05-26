Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Oskar Jadach — Piotr Gumulinski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Oskar Jadach — Piotr Gumulinski

Команда Oskar Jadach в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команда Piotr Gumulinski, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 9 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Oskar Jadach, в том матче победу одержали хозяева.