Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Фабис — Bartlomiej Wisniewski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .

Превью матча Адриан Фабис — Bartlomiej Wisniewski

Команда Адриан Фабис в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Bartlomiej Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Адриан Фабис, в том матче победу одержали гостьи.